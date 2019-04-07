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نورا: “جوزى طلبني بعد جلسة الكيماوي ولما رفضت جاب فتاة ليل في غرفة نومي” !

7
APRIL
2019
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أخبار اليوم - “زوجى إنسان عديم الرحمة والشفقة لم يكفه ما أعانى منه من مرض السرطان وجلسات الكيماوى بل قام بإحضار فتاة من العاهرات ودخل بها غرفة نومى فى وجودى”.. جاءت هذه الكلمات على لسان نورا وهى داخل محكمة الأسرة بشمال الجيزة لطلب الخلع من زوجها بعد ١٠ أعوام من الزواج مؤكدة استحالة العشرة معه.
 
قالت الزوجة: “تزوجت منذ ١٠ أعوام من ا.ع وكان زواجا تقليديا إرضاء لوالدى، ومرت السنوات معه وأنا أعمل وأسانده فى متطلبات المنزل ورغم جفائه وتعاطيه للمخدرات تحملت على أمل أن يتغير وكنت أدعو له بالهداية، ورزقنى الله منه بطفلين هما اللذين هونا علي العيشة، وكنت أشك فى خيانته لى ولكن كان ينكر.
 
وتابعت: “لم أتخيل أنه عديم الرحمة إلى هذا الحد حيث أصابنى السرطان وحدد لى الأطباء جلسات العلاج بالكيماوى، وبدات فى مرحلة العلاج وقررت والدتى أن تأخذ أبنائى للاهتمام بهما نظرا لظروف مرضى، وكنت أنتظر من زوجى الوقوف بجوارى فى محنتى ولكن وجدت جفاء ومعاملة قاسية ويطلبنى للفراش بعد جلسة الكيماوى.
 
وأكملت نورا: “لم أكن أتحمل العلاقة وأنا أشعر بكل هذا التعب، وعندما أخبرته بذلك وجدته يطلب منى الجلوس فى الصالة وأحضر فتاة عاهرة وذهب بها إلى غرفة النوم لم أتحمل فتركت له المنزل وتوجهت إلى منزل والدتى وبعدها إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.
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