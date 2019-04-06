برنامج تلفزيوني على قناة عربية "يثير غيرة الزوجات"... ومطالبات تؤيد إيقافه!

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علت أصوات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد إيقاف برنامج تلفزيوني معروف في العراق كان بدأ عرضه قبل عام ونصف، والسبب "إساءته" للمرأة في العراق، كما ترى النقابة الوطنية للصحفيين في البلاد التي تقدمت بطلب إيقاف البرانامج.

وبحسب موقع قناة "بي بي سي" فان أكثر ما أزعج العراقيين كان فقرة في برنامج "طباب خير" الأسبوعي على قناة الرشيد الخاصة، يعرض فيها مقدم البرنامج عمر محمد على أزواج في مركز تجاري المشاركة بلعبة، ترصد للفائزين جوائز عدة، بينها أجهزة تلفزيون.

ويبدأ "التحدي" بطلب أن تمسح الزوجة كل مستحضرات التجميل عن وجهها. ويُصحب الزوج إلى غرفة يتم فيها تصفيف شعره وإلباسه حلة بحيث يبدو كـ"عريس"، ثم يخرج متأبطاً شابة ترتدي فستان زفاف وقد استخدمت مساحيق التجميل. ويكتمل المشهد برقص الزوج مع "العروس" بينما تشاهد الزوجة ما يجري. ويمكن لأي من الزوج أو الزوجة إيقاف اللعبة في أي وقت، لكنهما سيخسران "التحدي".

وخلال الحلقة فانه أحيانا تُستفز الزوجة لدرجة أن تقوم بدفع الممثلة/العروس التي تمسك بزوجها، الذي يبدو في كثير من الأحيان غير منزعج من الموقف، بل حتى سعيد بحجم الاهتمام المنصب عليه. وغالبا ما تظهر الممثلات وهن يضحكن من رد فعل الزوجة.

الى ذلك ترفض شمس محمد، وهي ناشطة مدنية في منظمة حقوق المرأة العراقية، الطريقة التي يصور بها البرنامج المرأة.

واضافت لـ"بي بي سي" ان "فكرة البرنامج إثارة غيرة المرأة بالمواقف المهينة تحت إطار الكوميديا وجعل الزوجين أضحوكة! بصراحة الموضوع مو مستاهل (لا يستحق)؛ لا الرجل يقبل أن تتعرض زوجته لمواقف كهذه، ولا مستاهل المرأة تهين نفسها وتوصل لمرحلة ذرف الدموع بسبب التعرض لمواقف استفزازية مثل الغيرة، والمقابل هدية مثل شاشة تلفاز! المفروض مشاعرنا وكرامتنا تكون أغلى. الزواج منظومة مقدسة، ليش الاستخفاف بها بالشكل المهين".

ويحظى البرنامج بمعدلات مشاهدة عالية، وفقا لما يظهر على موقع القناة على "يوتيوب" وكذلك على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وتترواح معدلات المشاهدة للحلقة بين عشرات الآلاف وحتى قرابة مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب.

ويتغير مضمون المسابقة بين حين وآخر. فمرة سُئل أزواج وزوجات مشاركين: "متى يجب أن يتزوج الرجل بعد وفاة الزوجة؟". وكانت الأجوبة في الغالب لصالح الزوج، ولو من باب المزاح. "بعد ثلاثة أيام"، كانت إحدى الإجابات. ومن الأسئلة الأخرى الموجهة للزوجة: "هل تفضلين سفر زوجك لخمس سنوات أم زواجه عليك بأخرى؟"، أو أن يُسئل الزوج بحضور زوجته إن كان يود الزواج بأخرى أصغر سنا.

وفي 1 نيسان الحالي، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، وهي نقابة مختلفة عن نقابة الصحفيين العراقيين الأقدم في البلاد، بيانا طالبت فيه بإعادة النظر في صياغة فكرة البرنامج الاسبوعي الذي يعرض كل يوم سبت، أو إيقافه.