ما هي حقيقة رفض السيستاني استقبال الوفد السعودي؟

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كشف مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، حقيقة رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني استقبال الوفد الوزاري السعودي الذي يزور العراق حاليا.



وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس جواد الغزالي لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النجف لا يعلم بتواجد الوفد السعودي في محافظة النجف، كما لم يتم تبليغ القوات الأمنية بذلك".

وأضاف الغزالي، أن "هذا الأمر ينفي ضمنيا موضوع رفض استقبالهم من قبل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني"، متسائلا بالقول: "اذا كان الوفد لم يحضر للنجف أصلا، فكيف لم يتم استقبالهم ؟"

وكانت وسائل اعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت، مؤخرا، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني استقبال الوفد الوزاري السعودي الذي يزور العراق حاليا.

وكان وفد سعودي كبير قد وصل الاربعاء 3 نيسان الجاري، الى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات بين اللجنتين التنسيقيتين العراقية والسعودية، ويضم الوفد مجموعة من وزراء الحكومة السعودية.