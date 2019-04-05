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قرار بإقالة مدير جهاز المخابرات الجزائري من منصبه

5
APRIL
2019
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لندن- عربي21 - قالت وسائل إعلام جزائرية الجمعة، إن قائد جهاز المخابرات الجزائري اللواء عثمان طرطاق والمعروف باسم (بشير)، أقيل من منصبه مساء الخميس.
 
ونقلت قناة النهار الجزائرية عن مصادر لم تسمها، القول، إن طرطاق "غادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية ومكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية".
 
وذكرت القناة أنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية، الذي جعله في وضع غير طبيعي" مضيفة أن العاملين في الجهاز "عسكريون يخضعون لوزارة الدفاع الوطني، إلا أنه تم هيكلتهم في جهاز تابع لرئاسة الجمهورية".
 
ولفتت إلى أن "هذا الوضع يعتبر غير طبيعي، جعلهم (العاملون في الجهاز) يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش، التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية".
 
وقالت إنه "تقرر إعادة  جهاز  المخابرات إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ العام 2015".
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