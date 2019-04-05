السعودية.. الأمير محمد بن نايف يظهر في فيديو نادر

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ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في مقطع فيديو خلال تناوله حليب الإبل من راعِِ، وفق ما أفاد معلقون تداولوا المقطع على نطاق واسع بموقع "تويتر".

وظهر الأمير السعودي وهو داخل سيارته بينما يقدم له أحد الرعاة إناء ممتلئا بحليب الإبل الذي بد أنه حلب خصيصا له.

وأفاد بعض النشطاء في تعليقاتهم بأن المزرعة تعود للأمير محمد بن نايف.

يشار إلى أن الظهور الأخير للأمير السعودي كان في يوليو 2018، عندما تداول ناشطون مقطعا مصورا له في عزاء لوالدة أحد الأمراء، وذلك في ظهور نادر لولي العهد السابق منذ إعفائه في شهر يونيو 2017 من مناصبه الرفيعة التي كان يتقلدها.

وبحسب المقطع المتداول حينها، ظهر الأمير الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.

جدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في شهر يونيو 2017 ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركا ولاية العهد لنجله الأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.