الإعدام لنجل ممثل مصري قتل زوجته وطفلتيه

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا للمتهم صلاح نجل الممثل المرسي أبو العباس، لقتله زوجته وطفلتيه بعد تصديق مفتي مصر على الحكم.

وفي تفاصيل الجريمة قدم نجل الممثل المصري المشهور المرسي أبو العباس بلاغا للشرطة بعثوره على جثث "زوجته وطفلتيه"، عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا خلال مونديال روسيا الصيف الماضي، وقال إنه اتصل بزوجته عدة مرات ولم ترد، وأبلغ بفقده متعلقات من الشقة، و340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأظهرت التحقيقات، أن المرأة وطفلتيها (الضحايا) قتلهم زوجها خنقا (والد الطفلتين).

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا فعلته الشنيعة بأنه "واجه ضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشي على بناته من ضيق العيش".

المصدر: وسائل إعلام مصرية