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السلطات المصرية تعلق على التقرير الفرنسي حول كارثة "مصر للطيران"

4
APRIL
2019
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أكدت وزارة الطيران المدني المصرية حرصها على عدم الإدلاء بأي معلومات فنية بشأن تحطم طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في عام 2016، وسط تقارير عن حالة الطائرة المنكوبة.
 
وجاء في بيان للوزارة المصرية، اطلعت RT على نسخة منه: "بالإشارة إلى ما تم نشره بإحدى الصحف الفرنسية وتداولته عنها بعض المواقع الأجنبية نقلا عن مصادر فرنسية بخصوص أسباب تحطم طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS804 التي سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 19/5/2016 تؤكد وزارة الطيران المدني حرصها على عدم الإدلاء بأي معلومات فنية تخص الحادث نظرا لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة كونها الجهة المنوط بها حاليا التحقيق في الحادث ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن".
 
 
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تناقلت تقريرا لخبراء الحوادث الجوية حول أسباب الكارثة، جاء فيه أن الطائرة كانت في حالة فنية متردية وغير صالحة للطيران.
 
تجدر الإشارة إلى أن كارثة الرحلة MS804 لشركة "مصر للطيران" فوق البحر الأبيض المتوسط في مايو 2016 أسفرت عن مصرع 66 شخصا.
روسيا اليوم
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