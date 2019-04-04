سي أن أن: أبناء جمال خاشقجي استلموا "دية" والدهم

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نقلت شبكة "سي أن أن" عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل التعويضات المالية "الدية" التي تقاضاها أو من المتوقع أن يتقاضاها مستقبلا أبناء الإعلامي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وقالت المصادر لـCNN إن كلا من أبناء خاشقجي الأربعة حصل على منزل قيمته 15 مليون ريال سعودي (حوالي 4 ملايين دولار)، وإن صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي والذي يتعامل مع الحكومة السعودية في قضية مقتل والده نيابة عن العائلة حصل على منزل كبير في جدة حيث يعمل هناك في مصرف، وأخوه عبدالله وشقيقتاهما حصل كل منهم على منزل في مناطق مختلفة.

وأضافت المصادر أن كلا من أبناء خاشقجي، حصل على دفعة واحدة قيمتها مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) في حين سيحصلون على مبلغ مالي شهري تتراوح قيمته بين 10 و15 ألف دولار.

وأشارت المصادر إلى أن العائلة قد تتقاضى مبالغ مالية إضافية مستقبلا بعد الانتهاء من القضية والمحاكمة، قد تصل إلى ما بين 100 و200 مليون ريال (نحو 26.7 إلى 53.3 مليون دولار)، مستندين في توقعاتهم إلى قضايا مشابهة سابقة تدخلت فيها الحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن صلاح الذي يحمل جنسية مزدوجة (أمريكية وسعودية) هو الوحيد بين إخوته الذي يرغب بالبقاء في المملكة العربية السعودية، في حين يعيش إخوته (شقيقه عبدالله وشقيقتاه) في الولايات المتحدة ولا يرغبون بالعودة إلى السعودية.

وأشارت المصادر إلى عدم قدرة إخوة صلاح خاشقجي على بيع منازلهم للحصول على مبالغ مالية من ثمنها، فيما أوضحت "سي أن أن" أنها حاولت التواصل مع أبناء خاشقجي للحصول على تعليق، لكن لم يرد أي منهم.