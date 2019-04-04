نيمار يرد على دعوة نتنياهو لزيارة "إسرائيل"

A + A -

عربي 21 - د النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لزيارة الكيان الصهيوني.

ورحب نيمار بدعوة نتنياهو بعد أن انتشر فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لنتنياهو وهو يدعو النجم البرازيلي لزيارة "إسرائيل".

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل مقطع فيديو، يبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته للكيان الصهيوني هذا الأسبوع.

ويظهر في الفيديو نتنياهو يقف بجانب بولسونارو ويوجه رسالة باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج الشهير غابرييل ميدينا بالقول: "رجاء تعالوا إلى إسرائيل، عليكما أن تزورا إسرائيل، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما"!

كما ظهر الدولي البرازيلي في الفيديو ذاته وهو يرد على دعوة نتنياهو بالقول بالإنجليزية: "مرحبا نتنياهو وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل، نحن قادمون"!

ولم يعجب ترحيب النجم البرازيلي نيمار بدعوة الاحتلال الاسرئيلي الكثير من عشاقه في العالم، خاصة العرب والمسلمين منهم، الذين يعتبرون الكيان الصهيوني عدوا للإنسانية.