بهذه الكلمات توجه بوتفليقة إلى الشعب الجزائري في رسالة إستقالته

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قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسمياً، اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.

وعلى أثر هذه الخطوة، قال بوتفليقة في رسالة استقالته: "أقدمت على الاستقالة حرصاً مني على عدم تحول البلاد نحو انزلاقات وخيمة، وقررت إنهاء عهدتي بصفة رئيس الجمهورية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2 نيسان 2019".

وأضاف: "قصدي من اتخاذ هذا القرار هو الإسهام في تهدئة نفوس أبناء وطني، وأقدمت على الخطوة حرصاً مني على درء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن".

وتابع في رسالته: "لقد اتخذت الإجراءات المواتية اللازمة لديمومة سير مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية، وقصدت من استقالتي إتاحة المجال أمام شعبي للانتقال إلى المستقبل الأفضل".