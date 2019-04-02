بعد قمة تونس.. الشيخ جوعان يدافع عن مواقف بلاده وشقيقه أمير قطر

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وصف الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر مواقف بلاده بأنها ناصعة دائما، وهي تقف إلى جانب الشعوب وتنحاز لحقوق الإنسان.

وشدد الشيخ جوعان على أن بلاده لا "ترهن مواقفها أو تساوم على ثوابت الحقوق العربية أو تقايض قضايا الأمة بمكاسب الأفراد وطموحاتهم الجامحة".

وفي تغريدة ثانية على حسابه في "تويتر"، انتقد شقيق أمير قطر من وصفها بـ"الدول التي تتلهّى بأحجامها الجغرافية وتفتخر بالترّهات"، مشيرا إلى أنه من الأجدر لها في المقام الأول أن "تقلق من انتكاسة تأثيرها وتراجع أدوارها الإقليمية لصالح عدو في ثياب صديق".