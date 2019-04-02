الكشف عن زيارة رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مصر

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، قام بزيارة إلى مصر الشهر الماضي للتوصل إلى تسوية مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه لم يسمح بنشر تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة، فيما عاد الوفد الأمني المصري مساء أمس إلى القطاع عن طريق معبر إيريز بيت حانون، تزامنا مع وصول المبعوث الأممي نيقولاي ملادينوف إلى غزة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب على أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل بما في ذلك خوض معركة شاملة في قطاع غزة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأعلنت سلطات الجيش الإسرائيلي عن توسيع رقعة الصيد البحري في مياه غزة إلى 15 ميلا بحريا، وعزت ذلك إلى ما وصفته "ضمان السياسة المدنية لمنع التدهور الإنساني في القطاع"، إلا أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن، حذر من أن تنفيذ هذه الخطوة منوط بما وصفه "احترام صيادي غزة للتفاهمات"، متوعدا بأن كل خرق سيتم التعامل معه بشكل ملائم.