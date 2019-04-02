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مستشار السبسي يوضح سبب مغادرة أمير قطر القمة

2
APRIL
2019
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عربي 21 - حسمت الرئاسة التونسية الجدل الذي دار خلال اليومين الماضيين حول مغادرة أمير قطر القمة العربية قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية.
 
وأكد المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التونسية نور الدين بنتيشة لـ"عربي21" أن الرئاسة كانت على علم مسبق بالمدة الزمنية لزيارة الرؤساء وخاصة أمير قطر.
 
وأوضح بنتيشة أن الرئاسة كانت على علم بمغادرة أمير قطر، وأنها كانت على علم بأنه لن يلقي كلمة في القمة. 
 
وأضاف أن غالبية الزعماء وخاصة الملك سلمان وأمير قطر والسيسي حرصوا على حضور القمة مجاملة وإكراما للعلاقات المتينة والمتميزة التي تجمعهم بالرئيس التونسي.
 
وأثارت مغادرة أمير قطر والملك سلمان القمة قبل اختتامها الكثير من الجدل بين النشطاء ففي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ورد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في المؤتمر الصحفي بختام القمة، على سؤال بشأن سبب مغادرة الأمير تميم للقمة، وقال إنه "لا إشكال في مغادرة أمير قطر".
 
وسبق أن أكدت مصادر "عربي21" أن مغادرة الأمير تميم السريعة كانت مبرمجة منذ إعلان مشاركة قطر في القمة.
 
ووجه أمير قطر برقية شكر وتقدير للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على الحفاوة والتكريم له والوفد المرافق، وعبر عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، متمنيا موفور الصحة والرخاء للشعب التونسي.
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