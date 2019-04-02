أرمينيا: خبراء عسكريون أتراك سيجرون عمليات تفتيش داخل أراضينا

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أن خبراء عسكريين أتراك سيقومون مطلع أبريل الجاري، بإجراء تفتيش داخل أراضي أرمينيا، في إطار وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن التدابير لتعزيز الثقة والأمن.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان: "سيقوم مفتشون أتراك ضمن مجموعة متعددة الجنسيات بإجراء عمليات التفتيش في مناطق محددة في أرمينيا في الفترة من 1 إلى 4 أبريل في إطار وثيقة فيينا 2011".

وتنص وثيقة فيينا لعام 2011 على تبادل واسع للمعلومات حول القوات العسكرية والتخطيط الدفاعي والميزانيات العسكرية، بحيث تقوم دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإبلاغ بعضها البعض بأنواع معينة من الأنشطة العسكرية، ودعوة المراقبين وإجراء عمليات التفتيش.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، وأغلقت الحدود بين البلدين منذ عام 1993، بسبب عدد من الظروف، وعلى وجه الخصوص، دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني من نزاع قرة باغ، ورفض تركيا للاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 1915 في عهد الإمبراطورية العثمانية.