علاء مبارك يهاجم وسائل إعلام مصرية

A + A -

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسائل إعلام تنشر ما وصفه بالأكاذيب عن والده، متسائلا "إلى متى يستمر ذلك دون مسائلة"؟

وكتب علاء على صفحته في موقع "تويتر": "تعودنا على نشر أخبار كاذبة ولكن الغريب والمؤسف عندما يأتي الكلام على لسان وزير عدل سابق دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم التي صرح بها في جريدة قومية".

وتابع علاء: "إلى متى يتم نشر الأكاذيب عن الرئيس الأسبق مبارك دون أي مساءلة"؟

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، فإن تغريدة نجل مبارك تأتي ردا على تصريح أدلى به وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي، لإحدى الصحف القومية حول أموال مبارك وتهريبها إلى خارج مصر، عبر شركات دولية.