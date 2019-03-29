هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مصر بسبب تونسية

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هبطت في مطار القاهرة الدولي طائرة ركاب سعودية اضطراريا، أثناء رحلتها من تونس إلى مدينة جدة السعودية، لإنقاذ حياة راكبة تونسية أصيبت بوعكة صحية خلال رحلة الطائرة إلى وجهتها.

وقالت مصادر في المطار المصري، إن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد الطائرة السعودية رحلة 366 يطلب الهبوط في المطار، بسبب مرض راكبة تونسية، وتم السماح له بالهبوط في المدرج الـ 12، وحضر طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكبة والكشف عليها.

وتقرر نقل المريضة التونسية لمستشفي هليوبوليس في مصر، لتقديم كل الخدمات الطبية لها.