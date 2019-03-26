جيش العدو الإسرائيلي يدفع بالتعزيزات إلى الجنوب

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أمر رئيس هيئة الأركان العامة لجيش العدو الإسرائيلي أفيف كوخافي باستدعاء قوات إضافية إلى منطقة الجنوب على خلفية التطورات الأخيرة حول قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أنه بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو، أمر رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، باستدعاء قوة إضافية من لواء تابع لسلاح المشاة وكتيبة مدفعية، إلى منطقة الجنوب.

بالاضافة إلى ذلك، وافق رئيس هيئة الأركان على تجنيد قوات احتياط اضافية، وإبطال تبديل الكتائب الذي كان من المخطط له لبقية الأسبوع في المناطق المختلفة.