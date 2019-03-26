تركيا تنتقد دولا عربية التزمت الصمت بعد قرار ترامب بشأن الجولان

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أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى غياب الوحدة في العالم العربي فيما يخص الموقف من مسألة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تصريح تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء: "حتى الاتحاد الأوروبي دان قرار البيت الأبيض، وذلك في الوقت الذي فضلت فيه بعض البلدان العربية الخائفة من إسرائيل والولايات المتحدة عدم توجيه أي انتقادات لترامب".

وذكر أن تركيا، وليست أي دولة عربية، أصبحت أول دولة ردت على قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأكد تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الاثنين، أن "تركيا ستقوم باللازم في كافة المحافل، بما في ذلك الأمم المتحدة ضد قرار ترامب المتعلق بالجولان"، مضيفا: "سنعمل مع المجتمع الدولي، لأننا لا ندعم ولا نقبل بالخطوات أحادية الجانب".

المصدر: نوفوستي