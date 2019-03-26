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مصر تنجح في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

26
MARCH
2019
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نجحت مصر في ساعات الليل الأخيرة من يوم الاثنين 25 مارس في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

واستمرت العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي مسبقا، 5 ساعات، أعلنت فيها تل أبيب عن تدمير العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ على منزل في تل أبيب زعمت الأخيرة أن حركة حماس كانت وراء إطلاقه.

قال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الاثنين، إن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت "قناة الأقصى"، نقلا عن مصادر لم تذكرها بأن، الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية تكللت بالنجاح.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر من غرفة العمليات المشتركة أنها استهدفت مواقع سديروت ونتيفوت في إسرائيل برشقات صاروخية، وذلك ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة منها 5 إصابات شمال قطاع غزة وإصابتان بغزة جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

روسيا اليوم
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