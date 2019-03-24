إسرائيل تتأهب عسكريا في الجولان

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قالت مصادر أمنية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، التي من المفترض أن يوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قريبا، قرارا يعترف بضمها إلى إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة "مخاوف" من خروج مسيرات انطلاقا من داخل الأراضي السورية باتجاه السياج الحدودي، خاصة في الذكرى الـ43 ليوم الأرض الذي يوافق 30 آذار الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة بالقرب من خط وقف إطلاق النار، كما زوّد القوات المتمركزة في الجولان المحتل بوسائل شتى لتفريق التظاهرات.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، الأحد، بأن ترمب سيوقع الاثنين، قرار الاعتراف الرسمي بضم الجولان إلى إسرائيل، وهو "الإعلان الذي انتظره الإسرائيليون" بشأن المرتفعات التي احتلتها تل أبيب في حرب عام 1967.

ومهّدت إدارة ترامب للإعلان، الذي واجه معارضة دولية، عبر سلسلة خطوات، كان آخرها تغريدة نشرها الرئيس، الخميس، قال فيها: "بعد مرور 52 عاما، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالنسبة إلى إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967، وفي عام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان والقدس الشرقية إليها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر: سكاي نيوز