صورة تدمي القلوب من "عبارة الموت"

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في مشهد يفطر القلوب، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغريق بعبارة نهر دجلة في الموصل تظهر فيها ذراعه وقد رفع سبابته فوق المياه.

وتصدرت الصورة منصات التواصل الاجتماعي.

ويرمز رفع السبابة في الإسلام إلى التشهّد، ويحاول المسلمون أن يجعلوه آخر عهدهم بالحياة قبل الموت.

وكانت الداخلية العراقية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذ 55 شخصا.

وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث، ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عما حصل.

وغرقت العبارة التي كانت مكتظة بمحتفلين بالعام الفارسي الجديد "عيد النوروز" في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل، أمس الخميس.