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العراق تحت وطأة الكارثة... مقتل 71 شخصا بغرق عبارة في الموصل!

21
MARCH
2019
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 71 قتيلا، فيما أمر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق فوري في الحادث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "عدد ضحايا العبارة هو 71 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال"، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل سيكون واضحا من خلال التحقيقات الأولية.

كما أضاف معن أن "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا".
وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه "يتابع بألم وحزن حادثة عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساء ورجالا وأطفالا".

وأضاف أن "عبد المهدي وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية"، لافتا إلى أنه "أمر بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إلى سيادته خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الخميس، وقوع عشرات الضحايا نتيجة غرق العبارة في الجزيرة السياسية بمدينة الموصل.

من جانبه، أوضح مراسل "RT" في العراق، أن العبارة غرقت بعد ظهر اليوم وكانت تقل عشرات العوائل في نزهة سياحية بجزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات في مدينة الموصل.

وفي غضون ذلك، نقل مراسل "RT"، عن مصادر أمنية، أن "قوة من قوات سوات اعتقلت العاملين والمسؤولين عن العبارة".

روسيا اليوم
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