مواطن مصري يرتكب مذبحة !

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ارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما فتح النار على أسرته، وخرج في الشارع وأطلق النار على المارة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، أدى الحادث المأسوي إلى وقوع 4 قتلى بالإضافة إلى 3 مصابين بعدما فتح الشاب النار على الضحايا بشكل مباشر.

وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، وتم نقل المصابين لمستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.

وأشارت إلى أن الشاب القتيل كان فتح النار على عدد من أفراد أسرته وبعدها أطلق الرصاص على الأهالي، وانتقلت قوات من الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة، وفق مصادر أمنية مطلعة.

وأفادت المصادر أن دوافع الجريمة قيد الفحص، ولم تحدد التحقيقات حتي أسبابها.