مسؤول سعودي يعلق على دعوات تدويل قضية خاشقجي

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لندن- عربي21 - علق مسؤول حقوقي سعودي الخميس على دعوات منظمات حقوقية دولية بنقل ملف اعتقال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إلى المحاكم الدولية.

وفي كلمة له في مجلس حقوق الإنسان قال العيبان إن بلاده ترفض الدعوات لتدويل التحقيق بقضية مقتل خاشقجي، معتبرا ذلك "تدخلا في الشؤون الداخلي".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن السعودية "اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي"، مؤكدا أنه "تم عقد 3 جلسات في القضية حتى الآن ولا زالت محاكمة المتهمين فيها مستمرة".

واعتبر العبيان أن "بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة"، نافيا في ذات وجود "أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون".