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رسالة عاجلة من نتنياهو إلى حزب الله وايران... على وقع ملف الجولان"

13
MARCH
2019
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة وصارمة إلى كل من إيران و"حزب الله" اللبناني.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكريا في سوريا. سنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من أجل إحباط مؤامراتكم".

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني وإيران، بدعوى إقامتهما بنية تحتية إرهابية تشكل جزءا آخر من الأنشطة الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تغريدة ثانية: لديّ رسالة واضحة أرسلها إلى إيران وحزب الله: نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك.

وتابع: "ما كشفنا النقاب عنه هذا الصباح ليس إلا غيض من فيض مما نعرفه. وكشفنا هذا الصباح النقاب عن بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله، على حدودنا الشمالية في الجولان."

واضاف نتنياهو: "هذا يشكل إنجازا مهما جدا بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية وللقدرات العملياتية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، صباح اليوم، الأربعاء، أن "حزب الله" اللبناني ينشط للتموضع في الجولان السوري من خلال إقامة خلية للعمل ضد أهداف إسرائيلية، حيث كشف النقاب عما أسماه الجيش وحدة "ملف الجولان"، وهي في مراحل إنشائها الأولية.

"سبوتنيك"

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