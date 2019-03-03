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العثور على تمثال لأبو الهول يعود لعصر جد توت عنخ آمون

3
MARCH
2019
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كتبت ريم عبد الحميد-

قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن علماء الآثار فى مصر اكتشفوا تمثال كبير لأبو الهول برأس كبير، والذى تم ربطه بجد الملك توت عنخ آمون.


وأشارت الشبكة فى تقريرها على الموقع الإلكترونى، أن تمثال أبو الهول يصل طوله إلى 16.4 قدم، وارتفاعه 11.5 قدم وعرضه 5 أقدام، وتم العثور عليه عند حطام فى منطقة المحجر القديم على النيل فى أسوان، وكان رأسه فقط مرئيا قبل التنقيب.
ووفقا للتقرير، فأن النحت يعتقد أنه يعود للفرعون أمنحتب الثالث، جد الملك توت عنخ أمون، والذى حكم فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وكما يقول الخبراء، فأن التمثال تم نحته على نفس الطراز الموجود فى معبد خونسو الشهير فى معابد الكرنك.

وقال علماء الآثار فى مدونة على الإنترنت، إنه خلال أعمال الحفر والتنقيب عن أبو الهول، اكتشف الفريق قطعة أصغر لتمثال أبو الهول آخر تم نحته من قبل متدرب. وتم الحفاظ على كل المنحوتتين وتجهيزها للنقل، لكن تم التخلى عنهما على الأرجح فى منطقة جبل السلسلة مع انكسار النحت الأكبر حجما.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن كلا التمثالين تم تغطيتهما بحطام المحجر فى العصر الرومانى.

كما تم العثور على أجزاء من مسلة فى ورشة الحجر الرملى القديمة إلى جانب نص حجرى من نقطة بداية الموقع تمت كتابتها خلال عهد أمنحتب الثالث.

وأشار موقع لايف ساينس أنه عندما مات امنحتب، ترك التمثالين دون أن يتم الانتهاء منهما.

اليوم السابع
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