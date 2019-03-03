قتل زوجته أثناء تناول الغداء وبكاء الأولاد فضح الجريمة

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شغلت الرأي العام السعودي منذ يوم أمس، جريمة، نفذّها سعودي بحق زوجته في محافظة شبين التابعة لمنطقة جيزان. بكاء الأطفال لإفتقاد أمهم هو ما أدى إلى كشف الجريمة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر أمنية، أن الزوج أربعيني العمر قتل زوجته بسلاح أبيض ورمى جثّتها خلف عمارة خالية بالقرب من حديقة المطعن في بيش. وفرّ مع أولاده الذّين شاهدوا الجريمة بأعينهم الى محافظة هروب، مقر سكنهم، حيث التفت الاقارب الى بكائهم المستمر فاعترف الأولاد أنّ والدهم قتل أمهم.

وبعد تلقيها اتصالاً من الأقارب، تعقّبت شرطة هروب الجاني وقبضت عليه. وخلال التحقيقات، اعترف بجريمته وبمكان الجثة. الجريمة وقعت خلال تناول الأسرة الغداء، وبعد مشادة كلامية بين الزوجين.