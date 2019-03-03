living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير: أطفال تنظيم داعش يموتون من البرد والجوع في آخر أيام "دولة الخلافة"

3
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا يفيد بأن أطفال تنظيم الدولة الاسلامية يموتون جراء البرد والجوع في سوريا في آخر أيام "دولة الخلافة".

فينما يناقش العالم جرائم مقاتلي تنظيم الدولة، فإن أطفالهم يتحملون وطأة البؤس. ويشير التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة راف سانتشير من دير الزور في شرقي سوريا إلى قافلة من الشاحنات التي تحمل عائلات تنظيم الدولة باتجاه مخيم اللاجئين الذي يديره الأكراد.

ويقول إن إحدى الشاحنات كانت تحمل جثمان الطفلة هبة (10 أشهر) ابنة أحد مقاتلي تنظيم الدولة من ضواحي حلب. ويقول الكاتب إن النسوة كن يبكين الطفلة الرضيعة وإنهن أعربن عن خشيتهن على شقيقها الطفل البالغ من العمر عامين، الذي كان مسجى بالقرب منها وقد لحق به الضعف والهزال. 

ما تراه العين لا يمكن أن يوثقه الكلام بدقة. قد تكون تلك اللحظات دليلاً على ظلمٍ لحق بهؤلاء الأطفال الذين تنوّعت أعمارهم. بينهم، من لم يتخطى عمره 3 أشهر. أمّا ما يجمعهم جميعا إلى جانب أنهم "هاربون" من بطش الخلافة، هو الجوع الذي يمخر بطونهم ألمًا.

الحالُ نفسها أيضا بالنسبة للملابس، التي تيسّرت منها بعض القمصان الصوفية وسترات وقبعات، علها تقيهم من البرد القارس. ويشير التقرير إلى أن ثمانين طفلا من أطفال تنظيم الدولة بالإضافة إلى هبة لقوا نحبهم في أقل من شهرين وسط فوضى انهيار تنظيم الدولة الإسلامية شرق سوريا.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن السبب الرئيس لموت الأطفال يعود إلى انخفاض حرارة أجسامهم. ويقول المتحدث باسم لجنة الإنقاذ الدولية بول دونوهيو إن أطفال تنظيم الدولة أمضوا فترة طويلة دون رعاية صحية، وإنهم في كثير من الحالات كانوا دون ما يكفي من الغذاء أو الماء.

مجموعة الإغاثة التي أمكن مشاهدتها هناك كانت فقط "فري بورما رينجرز" وهي مؤسسة خيرية صغيرة ترعاها عائلة أميركية مسيحية إنجيلية.

هذا وأظهرت صور مقاتلين أكراد يلفون بطانيات حول الأطفال الذين لم يكن لديهم ألبسة تقيهم من البرد، كما أظهرت أن بعض الأطفال كانوا حفاة وهم يسيرون في الوحل.

Sunday Telegraph
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout