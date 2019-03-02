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سيادة المطران عطا الله حنا : " القدس تُسرق من ابنائها ويتم استهداف مقدساتها واوقافها ومن واجبنا جميعا ان ندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة وعزم "

القدس – وصل الى المدينة المقدسة صباح هذا اليوم وفد من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة الناصرة ومحيطها والذين قاموا بجولة في البلدة القديمة من القدس وصولا الى كنيسة القيامة حيث استقبلهم سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس مرحبا بزيارتهم .

تحدث سيادة المطران في كلمته عن سبت الراقدين والذين نقيمه اليوم حيث نرفع الصلاة من اجل راحة نفوس احباءنا المنتقلين على رجاء القيامة والحياة الابدية .

اما يوم غد الاحد فهو مرفع اللحم حيث نبتدأ تدريجيا بالدخول الى فترة الصوم الكبير استعدادا لاسبوع الالام وعيد القيامة المجيد .

ومع اسبوع البياض والاستعداد للصوم نتمنى لكم بأن يبارك الرب الاله حجكم وان يتقبل توبتكم وصلاتكم وادعيتكم وان يتحنن علينا جميعا وان يباركنا ويعزينا لكي نبقى دائما ثابتين في ايماننا وفي انتماءنا لكنيستنا ووطننا .

نفتخر بانتماءنا للكنيسة الارثوذكسية ولكننا ايضا نفتخر بانتماءنا لهذه الارض التي تقدست وتباركت بحضور السيد المسيح وامه البتول وقديسيه وتلاميذه وشهداءه.

لقد اتيتم من ناصرة الجليل من مدينة البشارة الى مدينة القيامة وما احلى وما اجمل لقاء الناصرة والقدس فهو لقاء محبة واخوة وانتماء وتشبث بعراقة الجذور العميقة في تربة هذه الارض المقدسة .

ان ارثوذكسيتنا التي ننادي بها ليست استقامة ايمان فحسب بل هي ايضا استقامة فكر وسلوك فالمسيحية ليست محصورة بين جدران او في اماكن مقدسة نسجد فيها ونصلي دوما فحسب ، المسيحية تعلمنا ان نكون في هذا المجتمع وان نخدم الانسان وان نكون ملحا وخميرة لهذه الارض ومصدر خير وبركة لهذا الشعب الذي ننتمي اليه بكافة جوارحنا .

المسيحيون الفلسطينيون في هذه الارض المقدسة ليسوا جالية او طائفة او اقلية او ضيوفا عند احد بل هذا الوطن هو وطنهم وهذه الارض هي ارضهم وهذه المقدسات هي مقدساتهم .

نحن لسنا عنصرا دخيلا او غريبا في هذه الارض المقدسة بل نحن اصيلون في انتماءنا اليها ونفتخر بأننا فلسطينيون ننتمي لهذا الشعب الذي يناضل ويكافح من اجل ان يعيش بحرية وكرامة في هذه الارض المقدسة .

لا تخافوا من ان تقولوا كلمة الحق التي يجب ان تقال ولا تترددوا في الدفاع عن شعبكم الفلسطيني كما ان مدينة القدس المستهدفة والمستباحة تنتظر منكم ومن كافة ابناء شعبنا بأن يرفعوا الصوت عاليا رافضين للاحتلال وسياساته وممارساته .

القدس تُسرق من ابنائها وتُستهدف مقدساتها واوقافها وانتم تتابعون ما يحدث في الاقصى من تدخلات واستفزازات احتلالية وما يحدث هناك يعنينا بشكل مباشر لاننا شعب فلسطيني واحد كما ان اولئك الذين يستهدفون الاقصى هم ذاتهم الذين يسرقون اوقافنا وعقاراتنا ، فالفاعل هو واحد وان تعددت الاسماء والاوصاف هنا وهناك .

ماذا يبقى لنا اذا ما خسرنا القدس فالقدس هي عاصمتنا الروحية والوطنية وهي قبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا ، وخسارة القدس هي وصمة عار في جبين الانسانية فالقدس كانت وستبقى عاصمة للاحرار وقبلة للمؤمنين ومدينة للسلام والمحبة .

ان الاحتلال بسياساته وممارساته غيب العدالة من مدينتنا وسلب منها السلام فتحولت الى مدينة صراع وعنف وكراهية وتطرف .

نطالب بأن تبقى مدينة القدس مدينة للسلام ونحن كفلسطينيين لن نتخلى عن القدس مهما تخلى عنا بعض العرب وتآمر علينا البعض الاخر .

لا يمكننا ان نتصور فلسطين بدون القدس ولا يمكن لاي مسيحي او مسلم ان يتخلى عن القدس وتاريخها وهويتها وعراقتها ، فالقدس تعني بالنسبة الينا الشيء الكثير وكل حبة تراب من ثرى مدينة القدس خاصة وفلسطين عامة تعني بالنسبة الينا التاريخ والانتماء والهوية والعراقة والجذور العميقة في تربة هذه الارض المقدسة .

اقول لمسيحيي بلادنا لا تتقوقعوا ولا تسمحوا لاية جهة مشبوهة بأن تعمل على حرف بوصلتكم وتشويه تاريخكم والنيل من هويتكم فنحن مسيحيون نفتخر بانتماءنا للامة العربية حتى وان تخلى عنا بعض الاعراب كما ونفتخر بانتماءنا للشعب الفلسطيني هذا الشعب الذي قضيته هي قضيتنا جميعا وحريته هي حريتنا جميعا .

لا تخافوا من ان تقولوا كلمة الحق حتى وان ازعجت سياسيي هذا العالم لان طموحنا هو ان يرضى الله عنا ولا يهمنا ان يرضى علينا فلان او فلان من سياسيي هذا العالم .

قدم سيادته للوفد شرحا تفصيليا عن احاد فترة التريوذيون كما وبعض المنشورات الروحية واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .