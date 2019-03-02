فيديو- سعوديان يرقصان في طريق عام... والسلطات تتحرّك!

A + A -

ألقت الإدارة العامة للمرور في السعودية القبض على سائقين بعد انتشار مقطع فيديو لهما يظهران فيه وهما يرقصان في الطريق العام في منطقة القصيم.

وأعلنت إدارة المرور في بيان أنّ "المقبوض عليهما، جهزا مركبتيهما بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، وجارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهما لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

الحادثة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد الكثير من رواد المواقع في المملكة، الذين أشاروا إلى أن "الطريق العام ملك للجميع وليس مكاناً للمخالفين".







لرؤية الفيديو، إضغط هنا



