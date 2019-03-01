living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة.. ماذا ينتظر نتانياهو؟

1
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مستقبلا سياسيا ضبابيا، وسط إصراره على خوض الانتخابات في أبريل المقبل، ليكون بذلك السياسي الأكثر مكثوا في هذه المنصب في تاريخ البلاد.
 
ويعتزم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في 3 قضايا فساد، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع.
 
يأتي ذلك قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي تجرى في التاسع من أبريل، والتي يسعى فيها نتانياهو إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة.
 
ويواجه نتانياهو اتهامات بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة.
 
وتلاحق نتانياهو اتهامات بتلقي هدايا، تشمل الشمبانيا والسيجار، دون وجه حق، من آرنون ميلشان، وهو منتج سينمائي إسرائيلي في هوليوود ورجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر.
 
كما يشتبه بأن نتانياهو تفاوض على اتفاق مع مالك "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة.
 
لكن هذه الاتهامات كلها لن تجبر نتانياهو على الاستقالة، طالما لا يوجد قانون يلزم على فعل ذلك، ملمحا إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.
 
ولن يكون المستقبل السياسي للرجل في خطر على المدي القريب، إذ سيحضر نتانياهو جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه خلال الجلسة الدفع لإلغاء الاتهامات أو تخفيفها. ويمكن أن تستغرق هذه العملية أسابيع إن لم يكن شهورا.
 
وتحمل الاتهامات لنتانياهو بالرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو الغرامة، أو الاثنين معا. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة تقتضي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
 
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بتدبير من وسائل الإعلام وتيار اليسار.
 
ويشكل التحالف الجديد بين أقوى معارضي نتانياهو، ممثلا في رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس ووزير المالية السابق يائير لابيد، تحديثا للرجل في الانتخابات المقبلة.
 
لكن كثيرا من الناخبين الإسرائيليين معجبون بنهج نتانياهو، الذي يضع أولوية للأمن على حساب السياسة، فضلا عن خبرته السياسية الممتدة على مدى عقود.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout