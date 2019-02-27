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بالفيديو.. أول تصريحات لسائق القطار المتسبب بانفجار محطة مصر

27
FEBRUARY
2019
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في أول ظهور له، قال سائق القطار الذي تسبب في حادث محطة مصر، صباح الأربعاء بالقاهرة، إن حالة الجرار (عربة القيادة) السيئة كانت أحد أسباب الكارثة.

وروى السائق علاء فتحي، خلال لقاء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي، تفاصيل الحادث العرضي الذي تعرض له قبل الانفجار الكارثي؛ حيث قال إن الجرار الذي كان يقوده تعرض للاصطدام من قبل قطار آخر؛ ما أدى لتوقفه، فقام بالنزول منه لتنبه سائق القطار الآخر على خطئه، وحدثت مشادة بين السائقين، قبل أن يفاجأ بتحرك الجرار بأقصى سرعة.

وأرجع فتحي سبب تحرك الجرار إلى كونه لم يوقفه؛ نتيجة انشغاله بالنزول للوم السائق الذي اصطدم به.

وأوضح السائق أنه عقب تحرك الجرار تواصل مع برج المراقبة لمحاولة تفادي دخوله المحطة وتحويل مساره إلى مكان آخر؛ غير أن موظف برج المراقبة رد عليه ثم تجاهله لاحقًا.

يذكر أن النائب العام المصري أصدر بيانًا بشأن اندلاع حريق قطار بمحطة مصر، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد البيان أنه استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث فقد تبين أن القطار، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع قطار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير القطار مرتكب الحادث.

وأضاف أن قائد القطار الأخير ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمعاينة قائد القطار الآخر الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك القطار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة.

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