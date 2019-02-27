بعد هروبه للمنوفية.. القبض على سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر

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قال مصدر أمني مطلع بمديرية أمن المنوفية، مساء الأربعاء، إن الشرطة تمكنت من ضبط سائق القطار المتسبب في حادثة محطة مصر، صباح اليوم، بعد هروبه إلى محافظة المنوفية.

وكانت مصادر أكدت أن السائق المذكور يدعى وليد فتحي من طنطا، هو المتسبب الرئيسي في تصادم الجرار رقم 2310 بصدادات نهاية رصيف 6 بمحطة مصر وحدوث الحريق جراء انفجار "خزانات البنزين" الذي تركه يسير وحده.

وقالت المصادر إن السائق أيمن الشحات سائق الجرار رقم 2305 الذى تم ضبطه، حدثت بينه وبين السائق المتسبب الرئيسي مشادة عقب "محاشرة" بين الجرارين قبل التصادم الذي أدى إلى الكارثة.

هذا وأوضحت النيابة العامة، أن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم.

جدير بالذكر أن الحادث أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية