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شاهد.. فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة في الحادث الكارثي داخل محطة مصر

27
FEBRUARY
2019
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عرضت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، فيديو يرصد لحظة المشاجرة بين سائقي القاطرتين بعد اصطدامهما اليوم في محطة رمسيس وتسبب القاطرة في حادث مروع.

وأظهر الفيديو الذي عرضته القناة، أن هناك تصادما بسيطا وقع قبل الحادث بدقائق في البداية، بين القاطرتين، حيث انطلق أحد الجرارات مسرعا نحو المحطة التي وقعت بها الحادث الكارثي.

ويظهر في الفيديو وجود قاطرتين، الأولى على الشمال بدأت بالتحرك في الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 0:30 من الفيديو إلى أن اصطدمت بالقاطرة الأخرى على اليمين.

وبداية من الدقيقة 0:30 حتى الدقيقة 1:15 قام سائق القاطرة التي على اليمين والمتسببة في الحادث بالنزول لمعاينة الأضرار، تاركا القاطرة تعمل حيث أخرجت دخانا لونه أسود، مما أدى إلى توجهها مسرعة نحو المحطة التي وقعت بها الحادثة وبدأت بالتحرك بالدقيقة 1:22.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: إكسترا نيوز

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