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من هي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أميركا؟

24
FEBRUARY
2019
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من هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، التي صدر أمر ملكي، السبت، بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير؟
 
• عملت الأميرة ريما بنت بندر كمستشارة في مكتب ولي العهد.
 
• عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.
 
• الأميرة ريما بنت بندر حاصلة على بكالوريس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية عام 1999.
 
• أصبحت الأميرة أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
 
• من إنجازاتها عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدارس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.
 
• كان للأميرة ريما دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي.
 
• عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال/ هارفي نيكلز ، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاست كومباني الأميركية للأشخاص الأكثر إبداعا عام 2014.
 
• الأميرة ريما أطلقت مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم والذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير.
 
• تم اختيار الأميرة ريما لتكون في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.
روسيا اليوم
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