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"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيزور هذا البلد العربي قبل الانتخابات الإسرائيلية

20
FEBRUARY
2019
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستُجرى في التاسع من أبريل 2019.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو يحاول تعزيز الإنجازات التي تحققت في العالم الإسلامي من خلال السعي لزيارة المغرب قبل انتخابات 9 أبريل.
وتأتي المعلومات التي نشرتها "يديعوت أحرونوت" بعد ورود تقارير بأن نتنياهو التقى سرا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في سبتمبر الماضي بنيويورك.

هذا وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين تكتموا في الماضي على الاتصالات التي تجري عبر القنوات الخلفية مع البلدان التي لا تعترف رسميا بإسرائيل كدولة، مضيفة أنه سيُنظر إلى أي رحلة تتم إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا باعتبارها إنجازا بارزا آخر، ضمن قائمة رئيس الوزراء المتنامية من النجاحات الدبلوماسية.

كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية نبذة عن العلاقات الثنائية بين تل أبيب والرباط، حيث بينت أن العلاقات الثنائية بين تل أبيب والرباط أُقِيمت لأول مرة بعد توقيع اتفاق أوسلو في التسعينات، لكنها قطعت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

وتابعت بالقول إنه وبالرغم من القطيعة السياسية، لا يزال البلدان منخرطين في نشاط تجاري على نطاق صغير، ويسمحان بالتبادل السياحي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الزيارة المزعومة.

روسيا اليوم
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