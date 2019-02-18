خبير نفسي يفسر هستيريا تلميذات الدار البيضاء

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علق الخبير النفسي المغربي جواد مبروكي على سبب دخول تلميذات إحدى مدارس الدار البيضاء في حالة بكاء هستيرية في ظاهرة شغلت رواد مواقع التواصل والرأي العام.

وأوضح مبروكي أن الهستيريا في الطب النفسي تعتبر مرضا تظهر فيه أعراض عضوية، مثل الشلل الجسدي، والاختناق، وفقدان الصوت أو النظر، وفقدان الوعي، وتغير صوت المريض، مضيفا أن "الطب النفسي يفسر هذه الحالات بأن سببها عذاب نفسي داخلي لا شعوري، يتحول الجسد فيها إلى خشبة مسرح له، في حين أن الفحص الطبي لا يجد أي خلل عضوي"، مشيرا إلى أن حظوظ تناول التلميذات جميعا المخدر في آن واحد ضئيلة جدا.

ورجح أن ما وقع للتلميذات كان بسبب استعدادهن لإخراج هذه الشحنات العاطفية الهائلة والضغوط عند أي فرصة تتاح لهن، ولما بدأت تبكي أول مراهقة، اقترحت بلا وعي على زميلاتها البكاء، ولما بكت الثانية أصبح الاقتراح اللاواعي مهما وانطلقت ظاهرة كرة الثلجية.

وخلص جواد مبروكي إلى القول: "نشاهد الظاهرة نفسها في كل المجتمعات، ونسميها "حالات الغفوة أو الغيبوبة"، وهي نوع من أنواع التنويم المغناطيسي الجماعي. في المغرب نرى كثيرا من هذه الحالات الجماعية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لتلميذات إحدى المدارس في الدار البيضاء يبكين بشكل هستيري فسرها البعض بتناولهن حبوبا مخدرة في حين رجح آخرون أنها بفعل الشعوذة.