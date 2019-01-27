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قال التلفزيون الإثيوبي الرسمي الأحد، إن الرياض أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي، من أصل إثيوبي، محمد حسين العمودي، بعد احتجازه منذ أواخر 2017.

وأكد مصدران سعوديان الإفراج عن العمودي الأحد، بعد نحو 15 شهرا من احتجازه مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في الحملة شنتها المملكة تحت ذريعة محاربة الفساد، فيما نقل التلفزيون الإثيوبي عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي تأكيده للخبر.



وفي تشرين الثاني 2017، احتجزت السعودية، العمودي، تزامنا مع سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، إذ ألقت السلطات آنذاك، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزوا جميعا في فندق الريتز، وأطلقت لاحقا سراح عدد منهم.



ووقتها أعلن رئيس وزراء إثيوبيا السابق، هيلي ماريام ديسالين، متابعة بلاه "عن كثب" توقيف العمودي، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشاريع أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وزراعة وإنتاج البن والأرز.

arabi21