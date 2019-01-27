السعودية رهف تفاجئ الجميع.. هل تعود إلى المملكة؟ (صور)

A + A -

لندن- عربي21 - فاجأت الفتاة السعودية رهف القنون، التي لجأت إلى كندا هربا من ذويها، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، بنشرها تصريحات غامضة.

القنون التي لم تتجاوز التاسعة عشر من عمرها، أعربت عن عدم سعادتها في كندا، واشتياقها لذويها، وتمنّيها العودة إلى المملكة.

وقالت القنون إنها تشعر بالضيق والحصار، والخوف، مقدمة الاعتذار إلى والدها وعائلتها.

وأضافت أنها تطلب المساعدة من الجميع من أجل إعادتها إلى السعودية.

ونشرت القنون صورة جديدة تظهرها وهي تدخن سجائر الحشيش مجددا.

إلا أن نشطاء شككوا في تصريحات رهف القنون، التي تتناقض مع التغريدات التي تنشرها في حسابها عبر "تويتر".

وقال ناشطون إن عدم نشر القنون فيديو لها، أو صورا واضحة لوجهها مع التصريحات الغامضة، يضع علامات استفهام حول إدارتها الفعلية للحساب من عدمها.

اللافت أن تصريحات رهف القنون عبر "سناب شات"، تأتي متناقضة مع تغريدة نشرتها قبل 24 ساعة، على "تويتر"، دعت فيها جميع الفتيات إلى "التمرد على الظلم".