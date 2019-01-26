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كواليس فيديو 'طفل البلكونة'.. تعرف على إجابة السؤال المتداول؟

26
JANUARY
2019
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حالة من الرعب عاشها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تجبر طفلها على القفز من شباك إلى بلكونة شقتهما، التي تتواجد في دور مرتقع، بحسب ما أظهره الفيديو.
 
خلال الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، يبكي خلاله الطفل ويصرخ "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.
 
وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.
 
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، دفع إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو، وبالفعل تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على السيدة، واقتيادها إلى القسم في انتظار مثولها أمام النيابة ظهر اليوم، للتحقيق معها.
 
وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن السيدة التي ظهرت في الفيديو، تدعى "هند"، وهي أم للطفل الذي ظهر برفقتها في الفيديو المتداول، ويدعى أسامة، وهو أكبر أبنائها الأربعة، ويبلغ من العمر 13 سنة.
 
وأوضحت المصادر أن الأم دفعت الأبن للقفز من شباك العمارة إلى بلكونة شقتها، بعدما عادت من عملها، حيث تعمل كـ"عاملة"، في حالة من التعب، لتتفاجئ بضياع مفتاح الشقة.
الوطن
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