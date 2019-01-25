الأردن: حل الصراع الفلسطيني على أساس الدولتين السبيل للسلام

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شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن “الإرهاب خطر جماعي يتطلب التعامل معه نهجا شموليا يبنى على الانتصارات العسكرية التي حققت ضده عبر تكثيف التعاون لإنهاء خطره الأمني وإنهاء الأزمات الإقليمية وظروف القهر والحرمان والجهل التى يتسلل عبرها”.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدت خلال فعاليات منتدى دافوس، رأى أن “حل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيحقق السلام الشامل في المنطقة”، مشيرا الى أن “الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تقوض فرص تحقيق هذا الحل وأن غياب آفاقه تعمق مشاعر اليأس”.

وحذر من أن “قتل الأمل سيضعف الطرح المعتدل وسيقوى قوى التطرّف”، مؤكدا “ضرورة تفعيل الدور العربي في الجهود الهادفة للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية”.