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جدل في السعودية حول حقيقة إقامة الحفلات الفنية في مطاعم ومقاهي مكة

24
JANUARY
2019
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أعلنت إمارة منطقة مكة أن السماح بإقامة الحفلات الفنية في المطاعم والمقاهي، يشمل كل أنحاء البلاد.
 
وأوضحت الإمارة في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أن أمير المنطقة خالد الفيصل، "لم يصدر توجيها بمنع إقامة الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، وأن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء منطقة مكة المكرمة من إقامة العروض الحية في المطاعم".
 
وأضافت الإمارة أن: "صورة التوجيه المتداول والذي يحمل اسم أمير منطقة، قديم، وكان توجيها سابقا يخص أحد مطاعم مدينة جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الإجراءات القانونية".
 
في غضون ذلك، دشن مغردون وسم "#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي"، بعد إعلان هيئة الترفيه السعودية، مساء الثلاثاء، السماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة، بإقامة فعاليات فنية تتضمن الغناء والموسيقى والكوميديا وألعاب الخفة.
 
وتباينت ردود الأفعال بين مرحبين بالقرار ورافضين له، وحجة الأخيرين هي أنه يعتبر "مخالفة لفتاوى تحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني العاطفية، أو أنه لا يناسب المطاعم التي يلجأ لها الناس لتناول الطعام وقضاء بعض الوقت"، على حد قولهم.
روسيا اليوم
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