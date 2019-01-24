أنقرة: أردوغان أمر بالتحضير لتحقيق دولي بقضية خاشقجي

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لندن -عربي21 - كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بالتحضير لفتح تحقيق دولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية، أن تركيا أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في قضية الصحفي خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح: "لقد حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي"، مشيرا إلى أن "هناك دولا عدة لم يسمها، حاولت التغطية على جريمة القتل، وطي القضية".

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريبا للبدء بإجراء التحقيق الدولي.