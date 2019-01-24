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مصر تحبط محاولة تهريب طن من المخدرات

24
JANUARY
2019
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، ضبط نحو طن من المواد المخدرة في محافظة السويس شرقي البلاد، والقبض على عدد من المشتبه بهم.
 
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن" ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة تُسفر عن إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من مخدر البانغو تزن أكثر من طن".
 
وأشارت إلى أن هناك 4 متورطين في القضية، بينهم شخص سبق أن اتهم في قضية مخدرات، موضحة أنهم عملوا على تشكيل عصابة تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وتهريبها.
 
 
 وأوضحت الداخلية المصرية أن العصابة اعتزمت تهريب شحنة كبيرة من مخدر "البانغو" مخبأة أسفل حمولة "جبس" على متن سيارة، من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربه عبر معدية الشط (وسيلة انتقال متحركة في القناة).
 
ونسق قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس خطوات استهداف عناصر العصابة، عندما قادوا مركبتي نقل قرب القناة من جهة الشرق.
 
وأسفرت عملية تفتيش سيارة النقل عن ضبط 420 لفافة كبيرة الحجم تحتوي على نبات البانغو المخدر تزن طنا و50 كيلوغراما، وفق الوزارة التي قالت إن المشتبه بهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، فيما لا يزال المتهم الرابع هاربا.
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