الأمن المصري يقضي على "خلية إرهابية" في القليوبية

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القضاء على خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص على قوات الأمن.

وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية".

وأشارت إلى أن هذه المخططات كانت تستهدف "المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة".

وتابعت: "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة، وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 5 منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة، والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة المصرية قتل 59 إرهابيا خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الشرطة في شمالي شبه جزيرة سيناء ووسطها، فضلا عن القبض على عدد آخر وضبط أسلحة ومركبات.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات المصرية مقتل 6 إرهابيي في محافظة سوهاج جنوبي مصر، بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة في البلاد، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.