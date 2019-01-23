بعد العثور على جثتيهما عند نهر هدسون.. الطب الشرعي يكشف عن سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين

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أعلن مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون "توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول الى نهر هدسون".

وعثر على روتانا الفارع (22 عاما) وشقيقتها تالا (16 عاما) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر تشرين الاول بدون وجود أي اشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق.

وقد حاولت الشابتان الفرار عدة مرات من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية عام 2017.