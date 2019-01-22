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أول تعليق من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على إعفائه من الملك سلمان

22
JANUARY
2019
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سبوتنيك - أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الاثنين، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي، وسط تساؤلات واسعة عن دوافع صدور الأمر الملكي.
 
ونقل موقع "إرم نيوز"، عن تحليلات محلية، ربطت القرار بعدم إنجاز هيئة الطيران في عهد التميمي لخططها الفرعية التي تشكل مجتمعة خطة تطويرية شاملة تندرج ضمن مشروع "رؤية السعودية 2030"، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة في كل قطاعات البلاد.
 
وقال عبد الحكيم التميمي، في أول تعليق له على إعفائه، خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في ختام مسيرتي بهيئة الطيران المدني، لا يسعني إلا أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، على دعمهما اللامحدود لي ولقطاع الطيران، وسأظل ما حييت خادما لهما، وجنديا مخلصا لهذا الوطن بإذن الله".
 
 
وجاء الإعفاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بالتميمي وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الإطلاع على الخطة التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.
 
 
وتولى التميمي منصبه في منتصف عام 2017، وهو كابتن طيار يمتلك خبرة طويلة في العمل بالقطاع، سواء كقائد للطائرة أو كمدير إداري في قطاع الطيران بعد تدرجه في المناصب الإدارية خلال سنوات طويلة سبقت تعيينه رئيسا للهيئة.
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