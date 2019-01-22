مصر.. المتهم بقتل "عصافير الجنة" العام الماضي ينكر اعترافاته

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فجر محمود نظمي المتهم بقتل طفليه ورميهما في النيل العام الماضي بميت سلسيل في الدقهلية، مفاجأة.

وأوضح نظمي خلال محاكمته، أمس الأحد، بعد مواجهته بفيديوهات اعترافاته أمام المحكمة أنه أقر بقتل طفليه تحت التهديد بقتل عائلته، مؤكدا أنه أصيب بحالة تسمم داخل السجن.

وأثارت القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصافير الجنة" الرأي العام المصري، حيث قضت المحكمة بحبس الأب المتهم بقتل طفليه مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، بعد أن قام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت كافة تحركاته.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطافهما من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.