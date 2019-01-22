تركيا تشيّد أول كنيسة رسميًا منذ إعلان الجمهورية سنة 1923

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لينغا-







من المتوقع أن تبدأ إحدى الطوائف المسيحية في تركيا (المسيحيون السريان) في بناء كنيسة جديدة وذلك للمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث الذي يمتد لـ 96 عاما، بعد الحصول على التصريح بذلك من حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة للجهود التي بذلها المجتمع السرياني. وبحسب ما علمت لينغا، فقد تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع في منطقة يسيلكوي في اسطنبول لمؤسسة كنيسة العذراء مريم السريانية القديمة في المدينة. “الأعمال المختصّة بما سيصبح الكنيسة الأولى المبنيّة من جديد ضمن الجمهورية التركية ستبدأ قبل نهاية شهر شباط”: هذا ما أعلن في إسطنبول (حيث ستُبنى الكنيسة) بتاريخ 8 كانون الثاني 2019.

ويذكّر مشروع الكنيسة بهجرة عمرها 100 عام تبعثر من خلالها السريان في جميع أنحاء العالم، إذ بدأ نزوحهم من ماردين عام 1915 بعد المذابح التي حدثت تحت الحكم العثماني. وما تزال الهجرة مستمرة حتى اليوم.



ومن المتوقع ان تستمر أعمال البناء لفترة سنتين كحدّ أقصى، وستكون الكنيسة الجديدة قريبة من مطار أتاتورك الدولي، ويمكنها أن تضمّ أكثر من 700 شخص، مع العِلم أنّ بناء الكنيسة الجديدة أعلنه عام 2015 رئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو خلال اجتماع مع ممثّلي الأقليّات الدينيّة التركية غير المُسلمة، خاصّة وأنّه في تلك الفترة، شهدت الطائفة السريانية الأرثوذكسية في تركيا ارتفاعا في عدد أفرادها بسبب وصول اللاجئين من سوريا جرّاء الحرب. وسيتم تمويل بناء الكنيسة، الذي سيبدأ في غضون أشهر، من قبل مؤسسة تدافع عن حقوق (الأرثوذكس والكاثوليك) الذين يعيش غالبيتهم جنوب شرق تركيا، ويقدر عددهم بعشرين ألف شخص. ووفقًا للمتابعين، فإن مدينة اسطنبول التي تُعد الموطن القديم لليونانيين والأرمن واليهود هي اليوم أيضا موطناً لمجتمع سرياني يبلغ تعداده 18 ألف نسمة.