بن فليس يعلن نيته خوض السباق الرئاسي في الجزائر

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أعلن رئيس حزب طلائع الحريات رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، نيته خوض السباق الرئاسي المقرر في 18 أبريل المقبل.

وأوضح بن فليس في بيان، أنه وجه رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ليعلمهم من خلالها، "إبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "مسألة المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيفصل فيها خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، وذلك طبقا لقوانين الحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية".

وقد أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية يوم السبت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل، وتقديم استمارات جمع التوكيلات، ووضعها تحت تصرف المترشحين لمدة 45 يوما.